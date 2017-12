Salvi i 28 possibili esuberi alla Fondazione Torino Musei

Saranno salvati i possibili esuberi alla Fondazione Torino Musei. Secondo quanto riferito dai sindacati, La sindaca Chiara Appendino ha grantito che sarà effettuato un intervento a tutela

dell’occupazione e non saranno stanziati altri contributi alla cultura.

Il comunicato unitario delle RSU

Incontro di oggi, 29 dicembre, fra le organizzazioni sindacali e l’amministrazione comunale rappresentata da Chiara Appendino e l’Assessora F. Leon con i dirigenti Agagliati (Cultura) e Ferrari (Personale). La Sindaca ha garantito, formalmente e per la prima volta, la continuità occupazionale per tutti i 28 lavoratori in esubero.

10 lavoratori potranno usufruire della clausola di salvaguardia e rientrare in Comune. Il restante sarà impiegato, come ha confermato il direttore Ferrari, nell’orbita del Comune di Torino. Si “garantisce la retribuzione in essere cercando di rispettare la professionalità”. Il 9 gennaio saremo al tavolo dell’Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte dove saranno presenti Pentenero (ass. al lavoro) e Parigi (ass. alla cultura). Sarà presente il Comune di Torino. In questa occasione ci attendiamo soluzioni dettagliate.

La delegazione ha manifestato la sua soddisfazione essendo la prima sede in cui si sono garantiti con fermezza da parte del Comune tutti i posti di lavoro.

Ci riserviamo di analizzare con attenzione le proposte effettive negli incontri successivi.

RSU CGIL – UIL