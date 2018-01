Esce dal carcere e distrugge gli specchietti di 15 auto: arrestato

È stato condotto presso una casa colonica in Sardegna, dove sconterà una misura di sicurezza detentiva della durata di 2 anni, un uomo di 39 anni arrestato il 30 dicembre dai carabinieri di Novi Ligure. L’uomo, tornato a Novi Ligure dopo essere uscito dal carcere a seguito di alcune condanne per reati in materia di stupefacenti, nelle prime ore del mattino dello scorso 30 Dicembre ha danneggiato e sradicato gli specchietti di almeno 15 autovetture, parcheggiate in Via Marconi e presso il parcheggio dell’adiacente piazzetta all’incrocio con Via Peloso.

Il 39enne aveva già creato problemi in molti esercizi pubblici, a causa della sua condotta molesta e dell’abitudine ad abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti. A settembre era stato fermato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Novi Ligure, intervenuti su richiesta della dipendente di un bar che, in orario di chiusura, era stata minacciata dall’uomo che non voleva andare via, pretendendo che la donna gli servisse ancora da bere.

