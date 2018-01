Il Tar boccia il ricorso di una coppia: non si può vivere con 29 cani in quelle condizioni

Il Tar del Piemonte ha respinto il ricorso di una coppia di Valle San Bartolomeo, cui furono tolti i loro 29 cani perchè tenuti in condizioni non consone. La coppia era stata condannata a 4 mila euro di ammenda ciascuno per il reato di maltrattamento di animali.

Il caso era scoppiato alcuni anni fa in seguito alla segnalazione dei vicini. I controlli di Asl, Comune e magistratura ordinaria verificarono che con la coppia vivevano 29 cani (altri 14 vennero scoperti in un secondo momento) in spazi troppo stretti ed in condizioni igieniche precarie. Con gli animali c’erano anche una grande quantità di topi di notevoli dimensioni. Gli animali erano feriti, sanguinanti, alcuni con alopecia, a causa delle condizioni igieniche e dello spazio esiguo a disposizione.

Gli animali vennero sequestrati, la coppia fece ricorso e riuscì a farsi resttuire 5 animali. Ora il Tar ha definitivamente rigettato il loro ricorso, riconoscendo che gli animali non erano maltrattati ed erano effettivamente considerati dalla coppia animali d’affezione, ma erano tenuti in condizioni insostenibili.

Commenta su Facebook

TAGS: animali