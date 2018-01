Donare Accoglienza: al Trompone un centro all’avanguardia per soggetti in Stato Vegetativo e in Stato di Minima Coscienza

Il Rotary Club Viverone Lago supporta il progetto Donare Accoglienza dell’associazione Onlus Silenziosi Operai della Croce, nella realizzazione del centro RSA Virgo Potens destinato ad accogliere persone affette da gravi e gravissime disabilità neurologiche.

Il progetto si propone di creare un centro all’avanguardia all’interno del complesso del Santuario del Trompone di Moncrivello. La Regione Piemonte ha autorizzato la trasformazione dell’edificio storico Ex Seminario.

Il Centro RSA si propone di strutturare 10 posti letti per soggetti in Stato Vegetativo e in Stato di Minima Coscienza – Nucleo NSV, 10 posti letto per pazienti ad Alta Complessità Neurologica Cronica – Nucleo NAC, un nucleo residenziale temporaneo di 20 posti letto, garantendo alla persona quanto di meglio è disponibile in ambito tecnologico, arredi ed attrezzature ed il supporto umano e psicologico.

Donare accoglienza è un progetto che è stato accolto con favore dal Rotary Club Viverone Lago che si è proposto come club promotore della Sovvenzione Globale insieme a Rotary Club Vercelli, Rotary Club Vercelli Sant’Andrea, Rotary Club Santhià Crescentino, Rotary Club Gattinara, Rotary Club Nimes Saint-Gilles – Francia, Rotary Club Oklahoma City – USA, ed un contributo dell’ Inner Wheel Santhià-Crescentino ha aderito a questa iniziativa ambiziosa con un contributo di 52 mila dollari.

Commenta su Facebook

TAGS: assistenza