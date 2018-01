Consegnate le firme per chiedere l’annessione della provincia di Verbania alla Lombardia

Il Comitato Vco per la Lombardia ha consegnato 5.288 firme al presidente della Provincia di Verbania, Stefano Costa, per chiedere l’annessione del territorio ora piemontese alla Lombardia.

La richiesta verrà ora discussa dall’assemblea provinciale per poi cercare la pronuncia di ammissibilità da parte della Cassazione e diventare una proposta di legge che il Parlamento dovrà votare.

Per l’ex senatore Valter Zanetta promotore del comitato: “Abbiamo fatto tutto in tempi rapidi e prima delle elezioni politiche, evitando così la campagna elettorale”. Se tutto filerà liscio potremo anche abbinare il voto per la Regione, nel 2019, a quello per il referendum pro Lombardia, riducendo i costi.

Per l’ex consigliere provinciale Mauro Bardaglio: “Queste firme hanno finalmente svegliato il presidente Chiamparino che ora chiede autonomia per il Piemonte e una macroregione del Nord. Noi abbiamo anticipato i tempi e lo abbiamo costretto a muoversi”.

Commenta su Facebook

TAGS: Mauro Bardaglio