Consegnato a Samantha Cristoforetti  a Santena  il Premio Cavour 2017: credo di non fare niente di più di quello che fanno tante persone

E’ stato consegnato a Samantha Cristoforetti a Santena il Premio Cavour 2017, durante una cerimonia nella cornice del complesso cavouriano. Il riconoscimento è stato assegnato all’astronauta dell’ESA e capitano pilota dell’Aeronautica Militare, protagonista di Futura, la seconda missione di lunga durata dell’ASI, dalla Fondazione Camillo Cavour presieduta da Nerio Nesi, in collaborazione con l’Associazione Amici della Fondazione Cavour, con le seguenti motivazioni: «Per aver raggiunto, con studi severi e con esperienze straordinarie in Italia e all’estero, livelli di preparazione scientifica, professionale e culturale assolutamente eccezionali; per avere coronato questi studi e queste esperienze con la partecipazione – unica donna italiana e terza donna europea – alla missione destinata al raggiungimento della Stazione Spaziale Internazionale, nella quale è rimasta 199 giorni; per aver così dimostrato, oltre a straordinarie doti morali e fisiche, un vivissimo attaccamento alla Aeronautica Militare, della quale è diventata, meritatamente, simbolo in tutto il mondo».

Samantha Cristoforetti si rallegra del premio: “Sono onorata di questo riconoscimento intitolato a uno statista con una visione politica, ma anche tecnica e scientifica. Questo dimostra che non sono incompatibili la cultura scientifica e tecnologica con quella umanistica e politica. Lo statista aveva capito come superare i particolarismi; oggi questo sforzo deve esser fatto ancora più grande. Sono state spese tante lodi nei miei confronti, ma ci vuole anche fortuna. Credo di non fare niente di più di quello che fanno tante persone e mi piace rendere onore agli insegnanti che fanno bene il loro lavoro.

TAGS: premio cavour