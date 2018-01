A Torino domenica 21 gennaio il secondo basket day con le partite di Auxilium Fiat e Fixi Piramis

A Torino domenica 21 gennaio di replica il Basket Day che nella recente edizione dello scorso 7 gennaio ha avuto importante successo.

Domenica 21 gennaio, scenderanno in campo i ragazzi di coach Recalcati della Fiat Auxilium contro Brindisi alle 17.00, a seguire toccherà alle pantere della Fixi Piramis Torino dovranno giocare contro le forti avversarie dell’Umana Reyer Venezia, una delle formazioni allestite per conquistare lo Scudetto.

I tifosi del basket e tutti i cittadinipotranno assistere ad entrambe le partite acquistando solo il biglietto emesso dalla Fiat Auxilium Torino.

Ci sono i prezzi più che popolari dei tagliandi acquistabili online a cui si aggiungono convenzioni speciali, che in base alle partnership stipulate con diverse aziende, negozi, ristoranti ed enti consentono ingressi al prezzo simbolico di 1€ come tutti i lavoratori dei gruppi FCA e NCH, i lavoratori del Cral Arpa Piemonte, i clienti di Bottega Verde, i Militari dell’Esercito Italiano, i viaggiatori di Taxi Torino ed i clienti dei ristoranti “Il Pepe Nero” ed “I Mascalzoni”. Tutti gli studenti del Piemonte accederanno gratuitamente presentando il volantino stampabile dal link e che dà accesso al prezzo di 1€ ad altri due accompagnatori. Gratuitamente accederanno al PalaRuffini gli ascoltatori di Radio Manila che avranno vinto i biglietti omaggio in palio nei programmi radiofonici della storica emittente piemontese. I tagliandi al costo di 1€ sono anche a disposizione di tutti gli abbonati e tifosi della Fiat Auxilium Torino ed i clienti delle Farmacie Dabbene.

TAGS: basket