Scontro fa il duo del PD Esposito – Conticelli e la sindaca Appendino per la Metro 2 di Torino

Secondi gli esponenti Pd Stefano Esposito, vicepresidente della Commissione trasporti del Senato, e Nadia Conticelli, presidente della Commissione Trasporti della Regione Piemonte: “Sono passati trenta giorni dall’annuncio del 20 dicembre scorso in cui la sindaca di Torino Chiara Appendino affidava il progetto per la metro 2 di Torino, scopriamo oggi che l’assegnazione non e’ mai stata firmata e questo ha fatto perdere i finanziamenti. La Giunta comunale ha perso tempo e continuato a mentire alla città. Ma con questo atto abbiamo definitivamente perso la possibilità di accedere ai finanziamenti stanziati dal Ministro Graziano Delrio per le metropolitane, tre miliardi e mezzo in dieci anni, che avrebbero potuto finanziare uno o due lotti a partire da quello di Rebaudengo”.

Risponde immediatamente Chiara Appendino con una nota: “Le considerazioni del senatore Esposito e della consigliera regionale Conticelli sono inopportune ed offensive per la Giunta e per gli Uffici, e servono solo ad alimentare una campagna elettorale pretestuosa. Preferisco non scendere al loro livello, ma spiegare. Il 20 dicembre 2017 la Città di Torino ha sottoscritto ed inviato al Ministero dei Trasporti il contratto per l’affidamento della progettazione della linea 2 della metropolitana di Torino. Gli uffici stanno eseguendo la valutazione del Piano di Qualità del progetto al termine del quale verrà avviata la progettazione. La quota parte delle risorse non utilizzate per il progetto preliminare verrà impiegata successivamente per il progetto definitivo previo accordo con il Ministero dei Trasporti. La procedura eseguita fino ad ora è coerente con le decisioni prese dalla Città di Torino unitamente al Ministero dei Trasporti”

Commenta su Facebook

TAGS: Chiara Appendino