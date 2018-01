Varate dopo una notte di battaglia le liste elettorali del PD: candidati in Piemonte anche Laus, Pentenero e Balocco

Alle quattro del mattino La direzione nazionale del Partito democratico ha approvato le liste dei candidati per le elezioni politiche.

Matteo Renzi ha commentato: “E’ stata una delle esperienze più devastanti che abbia vissuto ma da domani dobbiamo fare una grande battaglia”. Ma la minoranza non ha partecipato al voto. “I nomi li sentiamo solo ora, non li abbiamo neanche letti”.

Per il Senato a Torino il candidato nell’uninominale sarà il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, mentre l’assessora regionale Gianna Pentenero corre per l’uninominale a Settimo Torinese e ad Alba l’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco.

Fassino non correrà a Torino per il Senato, Davide Gariglio sarà capolista nel collegio Torino 2,

Il ministro dell’economia Padoan è capolista per la Camera a Torino. Capolista in Senato in Piemonte 2 è la ministra della Difesa Roberta Pinotti.

A Settimo si presenterà il presidente dell’Anci Piemonte Alberto Avetta. I i due listini proporzionali per la Camera vedono a Vercelli-Biella-Novara-Vco capolista Enrico Borghi. Nel listino di Alessandria-Asti-Cuneo capolista Chiara Gribaudo.

Davide Gariglio, indicato nei pronostici come terzo nel listino della Camera, esce dal Nazareno capolista nel collegio Torino 2 (quello che comprende anche il Canavese) seguito dalla deputata uscente Francesca Bonomo, da Davide Mattiello e Roberta Meo.

Il ministro Padoan è al primo posto del listino per Montecitorio a Torino, seguito da Silvia Fregolent e, terzo con la speranza di vedere il titolare di via XX Settembre vincere l’uninominale a Siena, il leader dei Moderati Giacomo “Mimmo” Portas. Dietro di lui un innesto nazionale, sia pure con radici e vissuto torinesi, ovvero l’uscente Titti Di Salvo, eletta in Lombardia per Sel e poi passata al Pd. Restando a Torino e dintorni, dopo Marino al Senato in posizione di elezione certa l’orlandiana Anna Rossomando e poi Antonio Boccuzzi e Matilde Casa, sindaco di Lauriano, ambientalista dell’anno nel 2016.

Passando ai collegi uninominali, quello di Torino 1 (Vanchiglia-Centro) va ad Andrea Giorgis, il 2 (Barriera Milano) a Silvia Manzi della lista + Europa di Emma Bonino che vede sparire dagli schermi un annunciato Silvio Viale, al collegio 3 (Vallette) la deputata uscente Paola Bragantini data fino a ieri in seconda posizione nel listino e invece chiamata a giocarsi la rielezione nei testa a testa con gli altri candidati, al 4 (Mirafiori Santa Rita) è candidato il senatore uscente Stefano Lepri, mentre per il collegio di Ivrea si presenta la Bonomo, peraltro garantita già nel listino. Un altro uscente, l’orlandiano Umberto D’Ottavio è dato più che favorito a Collegno, mentre l’assessora regionale Gianna Pentenero corre a Settimo e Laura Pompeo a Moncalieri. Collegio di Pinerolo per cercare di riconquistare il seggio parlamentare (alla Camera) per la senatrice Magda Zanoni. Per quanto riguarda il Senato a Torino il candidato nell’uninominale sarà il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, mentre a Settimo si presenterà il presidente dell’Anci Piemonte (e garigliano di ferro) Alberto Avetta. Posto per gli alleati di Insieme a Moncalieri con il socialista Enrico Buemi. Correrà senza alcun paracadute nel proporzionale, come del resto aveva sempre detto di voler fare, a Collegno il senatore Stefano Esposito.

Per quanto riguarda le altre province del Piemonte, i due listini proporzionali per la Camera vedono a Vercelli-Biella-Novara-Vco capolista l’uscente ossolano Enrico Borghi, seguito dalla sottosegretaria Franca Biondelli di Novara, dal deputato di Casale Monferrato Fabio Lavagno e dalla senatrice biellese Nicoletta Favero. Innesto “foresto” nel listino di Alessandria-Asti-Cuneo dove al secondo posto dopo Chiara Gribaudo, la deputata cuneese molto legata al presidente del Pd Matteo Orfini, arriva dalla Puglia il deputato uscente Alberto Losacco, in quota Franceschini. Terzo posto per la consigliera regionale Angela Motta e a chiudere il vicesindaco di Bra Massimo Borrelli.

Capolista con l’elmetto per il Senato in Piemonte 2: è infatti la ministra della Difesa Roberta Pinotti ad arrivare col paracadute nel d-day del 4 marzo oltrepassando i confini della sua Liguria dove comunque sarà candidata in un collegio uninominale. Dietro di lei il cuneese Mino Taricco e la deputata alessandrina Cristina Bargero. A chiudere l’elenco la novarese Rossana Pirovano

Definiti anche i (poco ambiti, visti i sondaggi) collegi uninominali. Per la Camera a Verbania la coalizione presenta Vittoria Albertini (già candidata in passato per Scelta Civica), a Novara Franca Biondelli che come già visto potrà contare sul listino, a Biella la Favero, mentre nessun paracadute e un collegio ostico per il sottosegretario Luigi Bobba impegnato a Vercelli. Sarà invece la vicesindaco di Tortona Marcella Graziano a correre nel collegio di Alessandria, mentre ad Asti ci sarà la Motta. Va al viceministro all’Agricoltura Andrea Olivero (lista Civica Popolare, di Beatrice Lorenzin) il collegio con più chance per il centrosinistra, ovvero quello di Cuneo. Parte sul primo binario per quello di Alba, invece, l’assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco.

Infine i collegi uninominali del Senato nelle province: a Novara c’è Elena Ferrara, a Vercelli-Casale Monferrato la Bargero (già nel listino), a Cuneo l’avvocatessa Marta Giovannini, mentre ad Alessandria dove si era detto disponibile a presentarsi “per spirito di servizio” il viceministro dell’Economia Enrico Morando, candidato sarà invece il senatore uscente Daniele Borioli.