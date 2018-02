I candidati di Liberi e Uguali In Piemonte per le elezioni 2018: capilista Airaudo e Fratoianni

Anche per Liberi e Uguali sono pronte le liste dei candidati per il Piemonte. Il partito di Pietro Grasso presenta per il Senato plurinominale Giorgio Airaudo come capolista, mentre per la Camera plurinominale in cima alla lista c’è Nicola Fratoianni. Nei duelli per l’uninominale alla Camera troviamo Marco Grimaldi e Roberto Placido, per il Senato Aldo Corgiat.

Tutti i candidati di di Liberi e Uguali In Piemonte per le elezioni 2018

