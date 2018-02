Meteo Piemonte: torna il freddo invernale, possibili nevicate deboli in pianura

Dopo un gennaio decisamente caldo per la stagione, l’inverno a febbraio sembra rimettersi in carreggiata. Secondo l’ultimo bollettino meteorologico di Arpa Piemonte, infatti, è in arrivo il freddo: “Masse d’aria di origine polare, in discesa dalla penisola scandinava, si portano sul Mediterraneo occidentale, determinando sul nordovest un’intensificazione dei venti sui rilievi meridionali e domani l’innesco di venti di foehn nelle valli alpine, mentre le precipitazioni saranno in gran parte assenti salvo sporadici fenomeni relegati al settore appenninico nella notte ed al primo mattino di domani. Domenica la rotazione dei flussi dai quadranti sudoccidentali porterà ad un progressivo aumento della nuvolosità a partire dal settore sudorientale, con precipitazioni dalle ore centrali sul settore appenninico, Astigiano ed Alessandrino e nevicate che a fine giornata si spingeranno fino a quote di pianura. Lunedì tempo perturbato, con deboli nevicate fino in pianura”.

Per quanto riguarda Torino, si legge sul sito del Comune, “la Società Meteorologica Subalpina comunica la possibilità di neve a tratti fino alla bassa collina lunedì 5 e martedì 6 febbraio, ma a tratti anche in pianura, con depositi più significativi in collina (più di 5 cm), più modesti in pianura (inferiori a 5 cm)”.

TAGS: meteo