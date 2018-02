A La Loggia dal 20 al 25 agosto la prossima Women’s European Cup di softball

La conferma è giunta oggi da Parigi dalla Esf (la European Softball Federation), che ha assegnato l’organizzazione della 25° edizione della kermesse al Softball La Loggia. “Era già qualche settimana che sul sito della Esf compariva il nostro nome a fianco della manifestazione ma mancava l’ufficialità – ha commentato il presidente del sodalizio Giorgio Bonaguro -. Ora possiamo finalmente dire che il grande softball torna a La Loggia e che anche le nostre ragazze torneranno a giocare in Europa”.

In quanto società ospitante, infatti, il Softball La Loggia sarà iscritto al torneo che assegnerà un posto alla Premiere Cup 2019, la Coppa dei Campioni di softball. Con le loggesi in campo Fenix Valencia (Spagna), Trnava Panthers (Slovacchia), Princ Zagabria (Croazia), The Mix (Gran Bretagna), Witcheches Linz (Austria), Hrablny Wroclaw (Polonia), Amages Vikings (Danimarca) e Angels Dupnitsa (Bulgaria).

A dare ulteriore lustro alla manifestazione la presenza del Dinare (Botswana) e dell’Isa (Nuova Zelanda) che scenderanno in campo per amichevoli di prestigio.

Si tratta di un importante risultato per la Regione Piemonte, secondo quanto sottolineato dall’Assessore regionale allo Sport, che ha ricordato come, insieme al consigliere federale Marco Mannucci, si sia creduto in questa candidatura, garantendo sin dall’inizio il sostegno, fondamentale per ottenere l’assegnazione. L’Assessore ha quindi concluso dicendosi certo che l’ASD Softball La Loggia, che negli anni ha dimostrato grande qualità e tempra in questa disciplina, saprà proseguire all’insegna del buono sport.

Per La Loggia non si tratta si una «prima» avendo già ospitato nel 2008 il primo Campionato Europeo Under22 e nel 2013 i World Master Games. Proprio ricordando queste manifestazioni il Sindaco Domenico Romano ed il Consiglio Comunale si è congratulato con la società anticipando il massimo sostegno per la riuscita della stessa.

Commenta su Facebook

TAGS: softball