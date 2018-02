La Chiesa valdese di Torino celebra la festa del XVII Febbraio che ricorda 170 anni di diritti civili

La Chiesa valdese di Torino celebra la festa del XVII Febbraio che ricorda 170 anni fa, il 17 Febbraio 1848, quando Carlo Alberto firmò le Lettere Patenti con cui si concedevano i diritti civili ai Valdesi e poco dopo, il 29 Marzo, agli Ebrei.

Dopo secoli di persecuzioni e di umiliazioni, questi cittadini vedevano riconosciuti dignità e diritti. Quest’anno si ricordano inoltre gli 80 anni dalle famigerate Leggi razziali che il regime fascista promulgò nel 1938 e i 70 anni della Costituzione: si apre un anno carico di memoria e ricordare ciò che è stato è quanto mai importante in questo periodo di letargo delle coscienze. La Chiesa valdese di Torino organizza, in collaborazione con la Comunità ebraica e il Centro Culturale Protestante, i seguenti eventi:

Convegno

RELIGIONE E DEMOCRAZIA. A 170 anni dallo Statuto Albertino, a 80 dalle leggi razziali.

Venerdì 16 febbraio, dalle 9 alle 13,30

Auditorium Vivaldi – Biblioteca Nazionale Universitaria in piazza Carlo Alberto 3, Torino.

– Prima sessione dedicata al contesto storico, dal titolo: Dalla monarchia assoluta a quella costituzionale: un passo verso le libertà?, in cui eminenti storici presenteranno il quadro degli avvenimenti del 1848.

– Seconda parte, dal titolo: Libertà di culto: una legge mai nata, nella quale Alberto Melloni, Gustavo Zagrebelsky e Valdo Spini faranno il punto sullo stato di salute della libertà di culto oggi in Italia.

– In allegato il programma del Convegno.

Festa di piazza

FALO’ DELLA LIBERTA’. Un impegno per i diritti.

Sabato 17 febbraio alle ore 20

Piazza Castello, Torino

Una serata di festa che vuole chiamare la cittadinanza a riflettere sulla necessità di difendere e di ampliare le libertà e i diritti di tutti i cittadini. Al falò parteciperanno rappresentanti della Chiesa valdese e della Comunità ebraica, e autorità della Città e della Regione:

– Paolo Ribet, Maria Bonafede e Patrizia Mathieu, della Chiesa Valdese di Torino

– Dario Disegni, Comunità Ebraica

– Chiara Appendino, Sindaca di Torino

– Marco Giusta, Assessore del Comune di Torino

– Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte

– Valentino Castellani, Comitato interfedi della Città di Torino

– Francesco Mosetto e Filippo Tedeschi, rispettivamente della Chiesa valdese e della Comunità ebraica

Partecipano inoltre il Coro Semincanto e il Coro Valdese di Torino, il gruppo musicale Svoboda.

– In allegato il programma del Falò.

CULTO EVANGELICO DEL XVII FEBBRAIO

Domenica 18 febbraio, ore 10,30

Tempio valdese di corso Vittorio Emanuele II, 23, Torino

La Chiesa valdese di Torino concluderà i festeggiamenti per il XVII Febbraio con un culto evangelico aperto a tutti e a tutte nel Tempio valdese di corso Vittorio Emanuele II, 23 (il tempio di corso Principe Oddone e la Sala di via Villa resteranno chiuse), con la partecipazione del Coro Valdese e del Coro Semincanto. Come spesso accade in queste occasioni ospiteremo un pastore di un’altra Chiesa valdese: quest’anno la predicazione sarà a cura di Claudio Pasquet, pastore della Chiesa valdese di San Secondo.

Seguirà il pranzo comunitario presso la Casa valdese adiacente al Tempio (le prenotazioni si raccolgono fino a giovedì 15 febbraio alla Segreteria della Chiesa tel. 011.669.28.38).) e poi, nel pomeriggio, la presentazione del libro “Sangue f reddo” di Federico Jahier (Claudiana Editrice): un romanzo storico a partire dalle testimonianze dirette sulla ritirata dal fronte orientale della Seconda Guerra Mondiale; sarà presente l’autore.

