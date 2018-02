Torna a Villareggia la Sesta Sagra del Brut & Brut

Il Comune di Villareggia, in collaborazione con le associazioni e la parrocchia, organizza la Sesta Sagra del Brut & Brut che si svolgerà nel salone polivalente del comune il 24 e 25 febbraio 2018.

Il Brut è un insaccato tipico della cultura culinaria di questo angolo di Piemonte. I maiali da cui si ricava vengono alimentati con mais e crusca. La preparazione del prodotto prevede diverse fasi: dal grasso del maiale tagliato a cubetti e fatto cuocere a fuoco lento, si ottengono le brise che sono schiacciate ed asciugate per eliminarne lo strutto, utilizzato per conservare sotto grasso i salami e per la realizzazione di sapone e dolci. Queste vengono mescolate con pasta di salame, sangue ed una moderata quantità di spezie. Il tutto viene messo a cuocere a fuoco lento per pochi minuti dopodiché l´impasto caldo viene subito insaccato, rigorosamente a mano, in budello di cavallo data la sua particolare resistenza. Dopo una breve stagionatura, di ventiquattro ore, il Brut può essere gustato come ottimo antipasto o come merenda accompagnato da una fetta di pane ed un bicchiere di buon vino rosso.

Il programma della Sagra del Brut & Brut 2018

