Ha un malore mentre mentre è alla guida e si schianta contro un’auto, morta donna di 83 anni

Non c’è stato nulla da fare per A.G., donna di 83 morta questa mattina in un incidente stradale a Ceva. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti la donna, dopo avere avuto un malore mentre era alla guida della sua auto, in piazza Vittorio Veneto, è andata a sbattere contro un’altra vettura parcheggiata.

Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Sul posto i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

