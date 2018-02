Tornano freddo e neve in Piemonte, l’inverno non è ancora finito

Nuova ondata di freddo in arrivo in Piemonte. Le due settimane finali di febbraio saranno nuovamente all’insegna dell’inverno. Una serie di impulsi di aria gelida che dalla Siberia si dirigeranno verso le Alpi e il Mediterraneo portando freddo e nevicate a bassa quota. Il freddo comincerà ad intensificarsi verso metà settimana per diventare più insistente nel weekend.

La Società Meteorologica Subalpina prevede per sabato prossimo, 24 febbraio, neve fino a bassa quota nel torinese; inizialmente fin in pianura, con tendenza a passaggio a pioggia in pianura e bassa collina (depositi modesti in pianura seguiti da pioggia, in collina nevicata di moderata entità). Inoltre, tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio impulso di aria gelida con temporanea neve e vento fin in pianura.

TAGS: freddo