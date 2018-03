Crisi Trony: 43 negozi chiusi in Italia, sette anche in Piemonte

Dps Group, la società che ha il maggiore pacchetto di aziende commerciali a insegna Trony, per un totale di 43 in Italia, ha dichiarato fallimento secondo quanto reso noto dai sindacati. I dipendenti coinvolti sono 500 in Italia. I negozi che oggi sono rimasti chiusi si trovano in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia. In Piemonte i negozi chiusi sono 2 a Torino, 3 inm provincia di Alessandria e 2 in provincia di Cuneo.

La situazione della società Dps era grave da tempo. L’azienda aveva chiesto un concordato preventivo che però non è stato giudicato percorribile dal giudice fallimentare che lo ha rifiutato decretando il fallimento.

I lavoratori di Trony stanno continuando a presentarsi al lavoro ma hanno difficoltà a svolgere le proprie attività per la mancanza di prodotti da vendere dato che la maggioranza dei fornitori hanno sospeso le consegne a causa della crisi di liquidità dell’azienda.

L’obiettivo è quello di individuare soggetti interessati a rilevare i 43 punti vendita, ma la situazione è difficile dato che Trony in passato aveva rilevato parte dei punti vendita di Darty e Fnac

TAGS: trony