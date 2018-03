Anytime Fitness sbarca a Torino e seleziona partner per l’apertura di nuove palestre

Anytime Fitness, la più grande catena al mondo di franchising del fitness – celebre per le sue palestre accessibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno – annuncia il suo arrivo a Torino: giovedì 5 aprile alle 17 presso il Best Western Plus Executive Hotel and Suites di Via Nizza 28, incontrerà infatti i potenziali partner per l’apertura di sue palestre anche in Piemonte.

Come richiedere l’accredito

Il meeting, gratuito ma a numero chiuso, sarà riservato esclusivamente a chi otterrà l’accredito – fino ad esaurimento dei posti disponibili – richiedendolo via email [email protected] indicando nome, cognome e recapito telefonico.

Arrivata nel nostro Paese nel 2016 con il progetto pilota della sua prima palestra in Italia – quella di viale Libia a Roma – Anytime Fitness sta già per tagliare il traguardo dei 10 centri (attualmente distribuiti tra Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna). E punta a raggiungere il numero di 20 palestre entro il 2018, 45 entro il 2019 e 100 entro il 2020, con l’intento di diventare il primo marchio di fitness in franchising anche nel nostro Paese.

Partner

I franchisee di Anytime Fitness sono in prevalenza imprenditori (non necessariamente con esperienze specifiche nel settore del fitness), manager o grandi professionisti che vogliono avviare in prima persona un nuovo business e, infine, chiunque sia alla ricerca di un’attività affidabile su cui investire il proprio capitale.

Anytime Fitness si distingue infatti per la capacità di offrire una collaudata opportunità di sviluppo imprenditoriale, decisamente vantaggiosa rispetto ad affiliazioni ad altri franchising, anche in settori più tradizionali: i punti di forza di questo modello di business unico al mondo saranno presentati agli investitori piemontesi proprio durante l’incontro di Torino.

Commenta su Facebook

TAGS: Anytime Fitness