Gara2 dei quarti di finale Playoff A1 Sorbino è preda di Venezia che bissando il successo di gara1 si porta sul 2-0 nella serie e vola verso le semifinali dove incontrerà la vincente tra Ragusa e San Martino di Lupari. Dopo una lotta durata 25’, le pantere hanno ceduto dinanzi lo strapotere veneto per 44-67.

Termina così una stagione in cui tanto è stato fatto, dopo uno storico ettimo posto, la Fixi Piramis esce sconfitta 2-0 nella serie dei quarti di finale playoff contro la corazzata Venezia, che continua la sua corsa allo Scudetto.

Foto © Filippo Alfero

Fixi Piramis Pallacanestro Torino – Umana Reyer Venezia 44-67 (12-18, 29-38, 37-56)

Fixi Piramis Pallacanestro Torino: Pertile, Tikvic 10, Verona, Milazzo 12, Quarta, Trucco 6, Marangoni 4, Bocchetti 6, Salvini, Brunner 2, Gill. All. Riga

Umana Reyer Venezia: Bestagno 13, Carangelo 10, Kacerik 2, Williams 6, De Pretto 11, Sandri 5, Ruzickova 10, Dotto 2, Little 8, Togliani. All. Liberalotto

Ultima modifica: 6 aprile 2018