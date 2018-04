Si chiama Fondazione Mondovicino Onlus e nasce in occasione di un’importante ricorrenza: i 10 anni dell’apertura di Mondovicino Outlet Village, la cittadella dello shopping alle porte di Mondovì (Cuneo) che fin dall’inizio ha voluto caratterizzarsi anche come impresa sociale, con attività benefiche per cause importanti.

Il ventaglio di interventi della Onlus riguarderà un ampio spettro di progetti di utilità sociale, dalla sanità alla cultura, dalla scuola al lavoro, con una particolare attenzione al legame col territorio.

Spiega Giacomo Caramelli, rappresentante della famiglia che ha fondato Mondovicino e la presiederà: “La nostra Onlus è di tipo operativo, quindi non si limiterà alla raccolta e distribuzione fondi, ma creerà progetti, come è avvenuto per ConFido, una ricerca sulla efficacia della pet therapy nella lotta alle malattie neuromuscolari che abbiamo sviluppato con la Fondazione Vialli e Mauro e con il Centro Nemo di Arenzano. Una delle fonti di finanziamento della Fondazione saranno le attività svolte nell’Outlet. Il primo obbiettivo sarà portare ConFido al suo compimento: dalla fase sperimentale alla fase strutturata”.

Confido è un progetto ideato per unire l’impegno sociale all’amore per i cani, che l’outlet ha sempre coltivato: dalla sua apertura infatti è una struttura pet-friendly e agli amici a quattro zampe dedica un weekend di eventi ogni anno, il Dogs day.

I festeggiamenti per i 10 anni di Mondovicino Outlet Village si aprono con una grande promozione: dal 21 aprile al 1maggio, tutti i clienti verranno infatti omaggiati di un carnet con dieci buoni sconto del 20%, 30% e 40%, spendibili nelle boutiques dell’outlet nel giorno del rilascio. I carnet potranno essere ritirati all’Infopoint e in alcune zone segnalate.

Appuntamenti

In programma per questo 2018 speciale, a maggio due raduni per gli appassionati di auto d’epoca e di uno dei simboli del made in Italy, la Vespa.

Poi torna Wake Up, il festival di musica e nuove tendenze con artisti di fama nazionale e internazionale, accomunati dall’utilizzo dei nuovi canali di comunicazione web e digital.

Si inizia a giugno (sabato 23 e sabato 30) e a luglio (sabato 7 e sabato 14) con quattro anteprime: incontri culturali pomeridiani gratuiti, talk show dedicati ad affrontare e analizzare le nuove tendenze di comunicazione, live e dj set con personaggi dello spettacolo o del mondo del web.

Il primo settembre l’inaugurazione del festival con un concerto gratuito nel centro storico di Mondovì e poi, sempre a settembre, quattro serate presso la Mondovicino Arena. E, tra un Super Golden Time e un Golden Sales Night che offrono sconti speciali, dal 22 giugno al 22 luglio ci sarà Pizza in Langa, che trasformerà l’outlet nella pizzeria più grande del Nord d’ Italia, con star della pizza napoletana, laboratori, show cooking e lezioni per piccoli pizzaioli.

Per il 21 e 22 luglio è in programma Dogs day, due giorni interamente dedicati ai cani e a chi li ama, con esibizioni di agilità, concorsi di bellezza per animali di razza e non.

Per quanto riguarda lo sport e la solidarietà, dal 22 aprile al 12 settembre si svolgerà la Mondovicino Outlet Village Cup 2018 – Golf For Good: 12 gare nei Golf Club più prestigiosi di Piemonte e Liguria e la grande Finale del Tartufo Bianco d’Alba il 12 settembre al Golf Club di Cherasco, riservata a tutti i giocatori che si saranno qualificati nella prima fase preliminare.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto ConFido.

Ultima modifica: 17 aprile 2018