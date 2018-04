Un uomo di 65 annni è stato deferito alla Procura della Repubblica di Alessandria a seguito del controllo effettuato dai Carabinieri Forestali di Canelli in un’antica dimora del ‘700, sita nel

comune di Monastero Bormida, che aveva dato i natali allo scrittore Augusto Monti, con un’ampio terreno annesso, che avrebbe trasformata in una discarica abusiva di materiali anche del tipo classificato pericoloso. Sarebbe stata rilevata la presenza di resti di illecite combustioni di rifiuti.

L’uomo aveva trasformato i 2200 mq. di terreno in una discarica senza alcuna autorizzazione, recintandola con lamiere ed altre protezioni e depositandovi cisterne, serbatoi, frigoriferi, lavatrici, caldaie, tubazioni, carcasse di auto, decine di fusti di olio lubrificante, batterie auto e cavi elettrici per un totale di circa 200 tonnellate di materiale.

Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo e sono previsti per i prossimi giorni verifiche sull’inquinamento prodotto al suolo da parte di tecnici dell’ARPA Piemonte.

Ultima modifica: 26 aprile 2018