Nella giornata di martedì 1° maggio, Festa del Lavoro, il servizio urbano e suburbano di superficie sarà svolto con alcune riduzioni come sotto specificato. Il servizio della metro sarà regolare.

Inoltre, a seguito dello svolgimento del tradizionale Corteo dei Lavoratori, nella mattinata e nel primo pomeriggio varieranno il servizio le linee 13, 15, 16 c.d.,16 c.s., 18, 30, 55, 56, 68, 70, Venaria Express, Rivoli Express.

Metro

La metro sarà in servizio dalle 7.00 all’1.00, con ultima partenza dai capolinea di Fermi alle ore 00.10 e Lingotto alle ore 00.35.

Tram e bus

Il servizio urbano e suburbano di superficie, con eccezione della linea 4 che sarà in servizio dalle ore 7.00 alle ore 21.00 (ultima partenza da entrambi i capolinea) sarà svolto invece:

al mattino dalle ore 7.00 alle ore 12.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 12.45

al pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 19.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 19.45

sulle seguenti linee (con percorsi festivi):

1 – 2 – 3 – 5 (con transito solo al mattino dal Cimitero “Parco”) – 7 (solo pomeriggio) – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 cs – 16 cd – 17 – 18 – 19 (solo mattino) – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 41 – 42 –43 – 45 – 46 – 49 – 50 – 55 – 56 – 57 – 58b – 59 – 62- 63 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 (con transito solo al mattino dal Cimitero “Parco”) – 76 – 102 (solo mattino) – Tranvia Sassi-Superga.

Rispetto alla normale rete festiva, non saranno in servizio le linee: Star 1 – Star2 – CP1 – SE1 – VE1 – 6 – 14 – 27 – 29 – 36 nav – 38 – 39 – 44 – 46 nav – 47 – 48 – 54 – 60 – 61 – 63b – 64 – 65 – 73 – 75.

Variazioni di percorso per il corteo del 1° maggio

A seguito dello svolgimento del corteo per la Festa del Lavoro, cambieranno percorso le seguenti linee:

Linea 13. Dalle ore 8.30 alle ore 14.00. Entrambe le direzioni: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre (ritorno: via Milano, via San Francesco d’Assisi), corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione (ritorno: corso Belgio, via Vanchiglia, corso San Maurizio), corso Farini (capolinea provvisorio con la linea 55).

Linea 15. Dalle ore 8.30 alle ore 14.00. Entrambe le direzioni: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre (ritorno: via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale), corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale.

Linea 16 c.d. Dalle ore 8.30 alle ore 10.30. Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Linea 16 c.s. Dalle ore 8.30 alle ore 10.30. Da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 18. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Entrambe le direzioni: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre (ritorno: via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale), corso XI Febbraio, percorso normale.

Linea 30. Dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Solo in direzione corso San Maurizio: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio (capolinea). Non transita in piazza Vittorio Veneto.

Linea 55. Dalle ore 8.30 alle ore 14.00. Direzione Torino: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Vanchiglia deviata per corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 56. Dalle ore 8.30 alle ore 14.00. Direzione Torino: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale. Direzione Grugliasco: da corso Quintino sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Entrambe le direzioni: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale (ritorno: via XX Settembre), corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Linea 70. Dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Direzione Torino: limitata in corso Moncalieri angolo via Gioanetti (capolinea provvisorio in via Bonsignore con la linea 73). Direzione Moncalieri: dal capolinea provvisorio di via Bonsignore prosegue per piazza Gran Madre, corso Moncalieri, percorso normale.

Venaria Express. Dalle ore 8.30 alle ore 14.00. Direzione Venaria: da corso Regio Parco deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale. Direzione Torino: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, via Fiochetto (capolinea presso l’autostazione).

Rivoli Express. Direzione Rivoli: le corse delle ore 9.30 e delle ore 12.00 effettueranno la partenza dal capolinea provvisorio di via Bertola angolo via XX Settembre (in comune con la linea 72) da cui proseguiranno per via Pietro Micca, percorso normale (non transita da piazza Castello). Direzione Torino: la corsa in partenza alle 10.30 dal Castello di Rivoli segue il normale percorso fino in via Pietro Micca da cui è deviata in via Bertola (capolinea provvisorio angolo via XX Settembre in comune con la linea 72).

Ultima modifica: 27 aprile 2018