Sarà una Festa dei Lavoratori all’insegna della pioggia in Piemonte. Come spiega il team del sito iLMeteo.it, infatti, da martedì 1 maggio un ciclone mediterraneo, figlio dell’unione di due basse pressioni, una atlantica e l’altra africana, raggiungerà la Sardegna per poi spostarsi nei giorni successivi sul medio/alto Tirreno. Ergo: festa dei lavoratori con tantissima pioggia in Sardegna verso Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Piemonte ed entro sera su gran parte del Nord.

Oltre alle piogge si avrà un calo delle temperature di quasi 10-11°C rispetto ai giorni scorsi con valori termici diurni più autunnali che primaverili (Roma con 15°C, Torino 12°C, Milano e Firenze 17°C).

Il clou del maltempo sarà tra Giovedì e Venerdì quando i rovesci e i temporali colpiranno tre quarti dell’Italia.

Per quanto riguarda oggi, spiega l’Arpa, sono attesi deboli rovesci su zone montane e pedemontane e sul Verbano; da domani l’intensificazione dei flussi umidi sudoccidentali sarà responsabile di precipitazioni moderate diffuse su tutta la regione, in particolare sul Cuneese, fino a giovedì.

Ultima modifica: 30 aprile 2018