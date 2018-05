Hanno sfilato in circa ventimila Torino per la manifestazione del Primo Maggio con in testa al corteo la sindaca Chiara Appendino, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino,

il presidente del consiglio regionale Nino Boeti e i sindaci di comuni della cintura.

A Torino hanno sfilato anche i fattorini delle piattaforme digitali Deliveroo, Foodora e JustEat, che effettuano in bicicletta le consegne a domicilio e in coda gli antagonisti con lo striscione “Si sta meglio senza governo”.

Secondo il presidente Sergio Chiamparino “Dopo la sentenza con cui il tribunale di Torino ha respinto il ricorso dei rider di Foodora, stiamo valutando, se ci sarà il ricorso in appello, di costituirci parte in causa come Regione Piemonte per dare un segnale. Su questi temi ci deve essere un ripensamento. La presenza dei rider in piazza mi auguro sia l’inizio di un avvicinamento al movimento sindacale, che deve essere sempre più attento ai cambiamenti del mondo del lavoro”.

Per la sindaca di Torino Chiara Appendino: “Ogni Primo Maggio lo si vive in modo diverso. Questo è un anno molto significativo per Torino: il pensiero va, fra i tanti, al caso Thyssen a dieci anni dalla tragedia. Il tema sicurezza deve essere al centro, non solo nei luoghi di lavoro, ma anche nelle scuole e nei luoghi pubblici”.

Ultima modifica: 1 maggio 2018