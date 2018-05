Regime carcerario del 41 bis per i fratelli Adolfo e Aldo Cosimo Crea, considerati dagli inquirenti ai vertici della ‘ndrangheta torinese. E’ la prima volta che questo provvedimento – emesso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria su segnalazione della Dda di Torino – viene applicato in Piemonte. I due fratelli sono in carcere dal 14 gennaio 2016 in seguito all’operazione dei carabinieri denominata ‘Big Bang’ e lo scorso maggio sono stati condannati rispettivamente a 14 anni e 10 mesi e a 10 anni e 4 mesi di carcere.

Ultima modifica: 2 maggio 2018