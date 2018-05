A seguito del transito del bus scoperto con i giocatori della Juventus per i festeggiamenti per la conquista dello scudetto – sul percorso, piazza Castello – via Po – piazza Vittorio Veneto – dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di sabato 19 maggio, varieranno il servizio le linee 7, 13, 15, 16 c.s., 16 c.d., 30, 53, 55, 56, 61, 70, Star 1, Star 2.

Linea 7. Dalle 16.30 al fine servizio. Servizio sospeso.

Linea 13. Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via Bertola, via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona (capolinea provvisorio in comune con la linea 3). Direzione piazza Campanella: dal capolinea provvisorio di corso Tortona prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 15. Direzione Sassi: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale. Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Frnacesco d’Assisi, via Bertola, via San Tormmaso, percorso normale.

Linea 16 c.s. Da corso Massimo d’Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

Linea 16 c.d. Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, percorso normale.

Linea 30. Solo in direzione Torino: effettua il normale capolinea in corso San Maurizio senza transitare in piazza Vittorio Veneto.

Linea 53. Direzione corso San Maurizio: limitata in piazza Gran Madre (capolinea in comune con la linea 13). Direzione strada Val Salice: da piazza Gran Madre prosegue per via Lanfranchi, percorso normale.

Linea 55. Direzione Torino: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini, percorso normale. Direzione Grugliasco: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

Linea 56. Direzione Torino: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, corso Farini, percorso normale. Direzione Grugliasco: da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Marghertita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

Linea 61. Direzione Torino: da corso Casale angolo ponte Regina Margherita deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale. Direzione San Mauro: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, percorso normale.

Linea 70. Direzione Torino: limitata in piazza Gran Madre (capolinea in comune con la linea 13). Direzione Moncalieri: dal capolinea di piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, percorso normale.

Linea Star 1. Direzione Ospedale Gradenigo: da via XX Settembre angolo via Santa Teresa prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, via Fontanesi, percorso normale. Direzione via Cavalli: da via Sant’Ottavio deviata in corso San Maurizio, coros Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, va Arsenale, corso Matteotti, percorso normale.

Linea Star 2. Solo in direzione corso Cairoli: da via Maria Vittoria angolo via della Rocca prosegue per via Maria Vittoria, via Bonafous, percorso normale.

Ultima modifica: 17 maggio 2018