E’ stata del 61,19% l’affluenza rilevata alle 23, ora della chiusura dei seggi, in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe la percentuale era stata del 67,24% .

Il dato non tiene conto del risultato della Sicilia, gestito direttamente dalla Regione e non dal Viminale.

In Piemonte l’affluenza è stata del 59,30 per cento: alle precedenti elezioni amministrative era stata del 65,68 per cento.

Ballottaggio nei due maggiori comuni al voto in Piemonte. Ad Ivrea sarà scontro tra Pd e Lega Nord (fuori il Movimento 5 Stelle), ad Orbassano andranno al secondo turno Forza Italia e Lega Nord (anche qui fuori il M5S).

Ecco i risultati di tutti i comuni in Piemonte.

ALESSANDRIA

Alluvioni Piovera: BETTI GIUSEPPE FRANCESCO (LISTA CIVICA – PIU’ FORTI INSIEME)

Cassano Spinola: BUSSETI ALESSANDRO (LISTA CIVICA – PER UN NUOVO PAESE)

Francavilla Bisio: BEVILACQUA LUCIO (LISTA CIVICA – IDEE IN COMUNE)

Fubine Monferrato: PETTAZZI LINO (LISTA CIVICA – FUBINE PORTA DEL MONFERRATO)

Malvicino: NICOLOTTI FRANCESCO (LISTA CIVICA – SPIGA DI GRANO)

Molino Dei Torti: FANTATO ANNA (LISTA CIVICA – MOLINO LA NOSTRA TERRA)

Montaldo Bormida: RAVERA BARBARA (LISTA CIVICA – PROGETTO PER MONTALDO)

ASTI

Cinaglio: MINISCALCO FLAVIO (LISTA CIVICA – L’IMPEGNO COMUNE)

Monastero Bormida: GALLARETO LUIGI (LISTA CIVICA – UNITI PER MONASTERO)

Montiglio Monferrato: TASSO DIMITRI (LISTA CIVICA – UNITI PER MIGLIORARE)

Tonengo: AUDINO RAFFAELE ANGELO (LISTA CIVICA – UN CAMPANILE)

BIELLA

Masserano: FANTONE SERGIO (LISTA CIVICA – IL COMUNE … IN COMUNE)

Mezzana Mortigliengo: SERAFIA ALFIO (LISTA CIVICA – MEZZANA FUTURA)

Ternengo: VETTORETTO FRANCESCO (LISTA CIVICA – VERSO IL FUTURO)

CUNEO

Acceglio: CARANZANO GIOVANNI, ENRICO (LISTA CIVICA – LA RINASCITA DI ACCEGLIO)

Alto: SICCA RENATO (LISTA CIVICA – PER CONTINUARE NELLA TRADIZIONE E NEL RINNOVAMENTO)

Bergolo: MARONE MARIO (LISTA CIVICA – SCUDO)

Castelmagno: BIANCO ALBERTO (LISTA CIVICA – PER IL FUTURO DI CASTELMAGNO)

Castelnuovo Di Ceva: REBUFFO MAURO (LISTA CIVICA – UNITI PER CASTELNUOVO)

Cossano Belbo: NOE’ MAURO (LISTA CIVICA – STRETTA DI MANO)

Elva: FULCHERI MARIO (LISTA CIVICA – UNITI PER ELVA)

Feisoglio: FENOGLIO GIANPAOLO (LISTA CIVICA – GIOVANI PER FEISOGLIO)

Murello: MILLA FABRIZIO (LISTA CIVICA – INSIEME SI PUO’ FARE)

San Michele Mondovi’: MICHELOTTI DOMENICO (LISTA CIVICA – UNITI PER SAN MICHELE)

Vernante: DALMASSO GIANPIERO (LISTA CIVICA – VERNANTE VIVO)

Villanova Mondovi’ : TURCO MICHELANGELO (LISTA CIVICA – PER VILLANOVA)

NOVARA

Ameno: BRAMBILLA NOEMI (LISTA CIVICA – AMENO INSIEME)

Boca: MINOLI FLAVIO (LISTA CIVICA – PROGETTO BOCA)

Landiona: MANICA MORRIS (LISTA CIVICA – BENE COMUNE)

Miasino: CADEI GIORGIO (LISTA CIVICA – NOI CON VOI)

TORINO

Bibiana: ROSSETTO FABIO (LISTA CIVICA – SIAMO BIBIANA)

Borgomasino: BELLARDI GIANFRANCO (LISTA CIVICA – BORGOMASINO PER TUTTI)

Chialamberto : BONADE’ BOTTINO ADRIANO (LISTA CIVICA – VIVERE CHIALAMBERTO)

Ivrea: Ballottaggio tra PERINETTI MAURIZIO (PD – 35,79%) e SERTOLI STEFANO (LEGA NORD – 30,74%)

Lauriano: CASA MATILDE (LISTA CIVICA – PER LAURIANO E PIAZZO)

Mathi: FARIELLO MAURIZIO (LISTA CIVICA – NUOVE IDEE IN COMUNE)

Novalesa: CONCA PIERA (LISTA CIVICA – VIVERE NOVALESA)

Orbassano: ballottaggio tra BOSSO CINZIA (Forza Italia – 37,10%) e FALSONE GIOVANNI (LEGA NORD – 20, 44%)

Perosa Canavese: BORGIA MICHELE (LISTA CIVICA – UNITI PER LA RINASCITA)

Quagliuzzo: BARLESE ERNESTO (LISTA CIVICA – INSIEME PER QUAGLIUZZO)

Rivarossa: VALLINO ENRICO (LISTA CIVICA – RIVAROSSA CASAMIA)

Roure: TRON RINO (LISTA CIVICA – NOI PER ROURE)

Salerano Canavese: ENRICO TERSILLA CATERINA DETTA TEA (LISTA CIVICA – SI SALERANO INSIEME)

Scalenghe: BORLETTO ALFIO (LISTA CIVICA – OLTRE… PER IL COMNE)

Scarmagno: GRASSINO ADRIANO (LISTA CIVICA – SCARMAGNO DA VIVERE)

VCO

Bognanco: VALENTINI MAURO (LISTA CIVICA – PER BOGNANCO)

Calasca-Castiglione: TIPALDI SILVIA (LISTA CIVICA – I VALORI DELLA MONTAGNA)

Cesara: RICCA GIAN CARLO (LISTA CIVICA – INSIEME PER… IL FUTURO)

Gignese: MOTTA LUIGI (LISTA CIVICA – IL NOSTRO MONDO)

Villadossola: TOSCANI BRUNO (LISTA CIVICA – VILL@ 2.0)

VERCELLI

Alto Sermenza: MARONE GIULIANA (LISTA CIVICA – INSIEME PER CRESCERE)

Balocco: MORELLO GIAN MARIO (LISTA CIVICA – BALOCCO E BASTIA INSIEME)

Caresana: TAMBORNINO CLAUDIO (LISTA CIVICA – INSIEME PER CARESANA)

Cellio Con Breia: TODARO DANIELE (LISTA CIVICA – VERSO IL FUTURO)

Collobiano: MOGNATO CLAUDIA IN ROSSO (LISTA CIVICA – RINNOVIAMO COLLOBIANO)

Lenta: RIZZI GIUSEPPE (LISTA CIVICA – LENTA NEL CUORE)

Lignana: CHIOCCHETTI EMILIO (LISTA CIVICA – PER IL BUON GOVERNO DI LIGNANA CASALROSSO)

Livorno Ferraris: CORGNATI STEFANO (LISTA CIVICA – UNIONE PER LIVORNO)

Pila: COTTURA ENRICO (LISTA CIVICA – IL PONTE DI PILA)

San Germano Vercellese: ROSETTA MICHELA (LISTA CIVICA – NOI PER VOI)

Scopello: GILARDI ANDREA (LISTA CIVICA – UNITI PER SCOPELLO)

Serravalle Sesia: BASSO MASSIMO (LISTA CIVICA – NOI PER VOI)

Trino: PANE DANIELE (LISTA CIVICA – TRINO ROBELLA MIGLIORE)

Ultima modifica: 11 giugno 2018