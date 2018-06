Più di un migliaio di persone si sono radunate a Torino in Piazza Castello davanti alla sede della prefettura per partecipare al presidio contro le iniziative del governo in materia di migranti. La manifestazione segue quella a favore della Costituzione dopo che Lega e Cinque Stelle avevano chiesto l’impeachment del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Per questo sarà necessaria una revisione del Trattato di Dublino “pur sapendo – ha osservato – che oggi sono proprio gli stessi esponenti politici europei più vicini a Salvini che avversano la modifica.

In piazza i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil, Radicali, attivisti di Emergency, di Rifondazione Comunista, esponenti del mondo cattolico.

Fra i partecipanti anche il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino: “Di fronte a un linguaggio anche violento di chiusura – ha detto – è giusto dare un segnale di apertura e di accoglienza”.

Ultima modifica: 12 giugno 2018