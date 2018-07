“Camst ha notificato un ricorso al TAR Piemonte contro l’aggiudicazione di 5 lotti”. E’ quanto riportato in un comunicato stampa dell’azienda di ristorazione di ristorazione Camst . Di seguito il testo completo della nota:

In riferimento alla gara di appalto per la refezione scolastica di Torino, Camst ha notificato un ricorso al TAR Piemonte contro l’aggiudicazione di 5 lotti. Le riserve già espresse su un bando di gara nei fatti al massimo ribasso sono avvalorate da un esito basato esclusivamente sull’offerta economica. L’analisi della documentazione, per quanto complicata dalla scarsa trasparenza dell’amministrazione che non ha reso accessibile tutti i documenti di gara (e su cui è tuttora pendente un ricorso specifico), ha rivelato profili di anomalia non riscontrati dalla verifica superficiale del Comune. A prescindere da quale sarà il giudizio del TAR, l’azienda sottolinea le ricadute in termini di tutela dei posti di lavoro: le aziende aggiudicatarie hanno previsto esuberi quantificabili in decine di unità, al contrario di quanto Camst e le imprese associate in RTI avrebbero garantito, salvaguardando la piena occupazione. Ai risvolti occupazionali si aggiungono quelli relativi alla qualità dei pasti, compromessa dal costo delle derrate equivalente a meno di un quarto di quello attuale ed è molto lontano dai valori medi dei prodotti acquistabili sul mercato.