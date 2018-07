Sono partiti in Piemonte e a Torino i saldi estivi secondo le regole definite a livello locale che stabiliscono nel 7 luglia la data fissata per le svendite. Le associazioni dei commercianti di Torino,

parlano di una capacità di spesa media per famiglia tra i 200 e i 230 euro.

Secondo Maria Luisa Coppa presidente Ascom Torino e provincia e vicepresidente nazionale Confcommercio -. “Dopo una brutta stagione primavera/estate sia dal punto di vista meteorologico che quello dei consumi di abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori ed articoli sportivi, c’è attesa per questi saldi estivi che rappresentano un banco di prova per i commercianti torinesi ma anche un’esperienza positiva per i consumatori. Registriamo negli ultimi tempi ad unarivalutazione del negozio “sotto casa”, soprattutto quelli che hanno saputo innovare investendo nel digitale in grado di creare nuove opportunità di business”.

Secondo Confesercenti: “Finora le vendite sono state scarse, quindi i clienti possono contare su un ricco assortimento di taglie, colori e modelli”.

Ultima modifica: 7 luglio 2018