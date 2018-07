Ad Alba si svolge il 7 luglio il terzo eventi del Piemonte Pride dopo il Torino Pride del 16 giugno il Novara Pride del 26 maggio è la volta dell’Alba Pride che segue il claim del Nessun Dorma con una e da

un’immagine, un pugno chiuso arcobaleno, simbolo di forza e di lotta.

La parata che attraverserà il centro storico all’insegna di un forte messaggio antifascista e antirazzista. Il ritrovo per l’Alba Pride è in piazza Garibaldi alle 16,30: poi il corteo percorrerà via Cavour, per la prima volta piazza Duomo, via Maestra fino piazza Ferrero, per arrivare in Zona H intorno alle 18,30 dove si terranno gli interventi degli organizzatori, delle associazioni sostenitrici e dei rappresentanti istituzionali con l’assessore regionale Monica Cerutti.

Ultima modifica: 7 luglio 2018