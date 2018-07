Tempo in peggioramento sul nord Italia dato che dalla Scandinavia arriveranno temporali sulle Alpi a partire da mercoledì 11 luglio estendendosi poi alla Pianura padana.

I temporali saranno accompagnati da colpi di vento e nubifragi.

Secondo Nimbus sul Piemomte mercoledì 11 ci saranno precipitazioni tra la notte e il mattino rovesci o temporali sul Cuneese e, più isolati, tra Astigiano e Alessandrino. Nel pomeriggio qualche temporale sulle basse e medie vallate di Cuneese, Torinese, Biellese, Bassa Valle d’Aosta e Verbano, localmente sulle pianure adiacenti. Giovedì 12 nella notte temporali in accentuazione tra Saluzzese, Torinese e Biellese, tendenti a concentrarsi su Torinese, Cuneese e Astigiano in mattinata, con fenomeni meno probabili sui settori alpini più interni. Esaurimento da metà giornata, con residui rovesci sui rilievi. Quota neve in calo fino a 3200 metri.

Ultima modifica: 10 luglio 2018