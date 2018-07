Nella mattinata di oggi, giovedì 12 luglio, due escursionisti sono morti tra le montagne piemontesi nei comuni di Oulx, in provincia di Torino e Formazza, in provincia di Vco. In entrambi i casi la probabile causa dei decessi è da attribuirsi a due arresti cardiocircolatori occorsi durante una passeggiata.

Il primo incidente è occorso a un uomo di 43 anni residente ad Almese (To) nei pressi della borgata Vazon, Comune di Oulx poco dopo le ore 10.30.

Si è portata sul luogo l’eliambulanza del 118 di base a Torino con a bordo il tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte (CNSAS) e il personale sanitario che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

In seguito la salma è stata affidata alle squadre a terra del Soccorso Alpino e dei Carabinieri sopraggiunti lungo la strada carrozzabile che hanno provveduto alle operazioni di rimozione e riconoscimento.

A distanza di pochi minuti, l’Operatore di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte ha ricevuto una chiamata proveniente dalle rive del Lago Morasco, Comune di Formazza, dove un uomo di 75 anni aveva perduto conoscenza a causa di un malore.

Anche in questo caso la vittima è stata raggiunta prima dall’eliambulanza 118 di base a Borgosesia (Vc) e in seguito dalle squadre del Soccorso Alpino e dai Carabinieri per strada. L’equipe sanitaria dell’elicottero ha constatato il decesso e affidato la salma al personale a terra.

Ultima modifica: 12 luglio 2018