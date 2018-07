Sergio Chiamparino non si ricandiderà per le prossime elezioni della Regione Piemonte. L’annuncio è arrivato a Baveno:

In Piemonte perdiamo qualsiasi elezione da due anni a questa parte, non so cosa debba ancora succedere per capire che serve una rottura, una discontinuità nelle candidature. Abbiamo di fronte, in Piemonte, una stagione di congressi, usiamoli per decidere se vogliamo un’alleanza, con quali partiti e discutiamo anche della figura di candidato presidente che vogliamo. Io ritengo di essere l’ultima, anzi l’ultimissima spiaggia. Servono energie nuove, io al massimo posso fare come il generale Custer che resta lì per ultimo a tenere la bandiera. il Partito democratico e in generale il centrosinistra hanno bisogno di ripartire.