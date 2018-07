Lo scorso 14 luglio il signor Angelo Longo ha compiuto 100 anni, poliziotto per oltre 40 anni dal 1939 al 1981. Per l’occasione, una rappresentanza della Polizia di Stato si è recata a casa del centenario per celebrare il traguardo raggiunto consegnando un biglietto di auguri del Questore di Torino Francesco Messina e un crest della Polizia di Stato.

Il signor Angelo, che attualmente vive con la figlia e la moglie di 94 anni, per 40 anni ha prestato servizio presso l’Autocentro della Polizia di Stato a Torino gestendo le pratiche relative all’acquisto delle autovetture, oltre 6000, sebbene, curiosità, non abbia mai conseguito la patente!

In Polizia ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale operando nei Balcani; è stato anche internato in un campo di concentramento in Albania, da dove, al termine della guerra, è tornato a piedi in Sicilia. Come lui, anche altri due fratelli, deceduti in tarda età, fecero la guerra, tornando a casa sani e salvi dalla Russia e dall’Africa.

Ultima modifica: 17 luglio 2018