Anche quest’anno sarà Limone Piemonte ad ospitare la partenza della Iron Bike, l’impegnativo raid d’alta quota in mountain bike, che dal 21 al 28 luglio 2018 vedrà 160 atleti provenienti da tutto il mondo sfidarsi lungo percorsi estremi, affrontando salite durissime, pietraie e discese mozzafiato, sfidando qualsiasi condizioni meteo.

Invariata la formula della manifestazione, che prevede un prologo sabato 21 luglio da Limone a Tenda e sette tappe attraverso il Piemonte, con partenza da Limone e gran finale sabato 28 a Sauze d’Oulx.

Il ritrovo dei concorrenti a Limone per le verifiche tecniche è fissato per sabato 21 alle 10.30 presso Piazzale Nord, dove verrà allestito il campo base. Gli atleti, poi, raggiungeranno in treno Tenda, nella Valle Roya, da dove avrà inizio alle 16.30 il prologo (arrivo dei concorrenti in centro Limone previsto intorno alle 18.30).

L’avvio ufficiale della gara, invece, si terrà domenica 22 luglio, con la prima tappa Limone- Acceglio. Gli atleti partiranno 7.30 in Piazza del Municipio, per affrontare un percorso di 112 chilometri e 3.970 metri di dislivello, con passaggi al rifugio Valasco, al Colle di Valscura e al rifugio Gardetta. L’arrivo dei primi concorrenti al rifugio Viviere è stimato intorno alle 16.30.

Sabato 21 in serata grande concerto dei Ciansunier, che a partire dalle 21.15 animeranno il pubblico in Piazza del Municipio con le loro canzoni da osteria, alternate a melodie da ballo e brani tradizionale, facendo divertire e ballare tutti i presenti.

