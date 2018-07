L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha lanciato una guida per grigliate e pic-nic sicuri, perché le intossicazioni alimentari aumentano nel periodo estivo, anche per il maggior numero di pasti consumati all’aperto.

I pericoli che possono rovinare la grigliata sono di natura chimica, microbiologica e fisica: con questi suggerimenti si intende sensibilizzare i consumatori anche ai rischi che possono sembrare poco verosimili da verificarsi.

E’ il caso per esempio dell’Escherichia coli o di Salmonella, batteri che possono persistere nella carne poco cotta, rispettivamente di bovino o di suino e pollo e causare sintomatologia gastroenterica entro 18-24 ore dal pasto. Per questo motivo, la cottura completa e anche in profondità della carne è indispensabile, ma senza che la superficie della stessa si carbonizzi e si formino sostanze chimiche pericolose, come le amine eterocicliche.

E tra i pericoli fisici? In pochi ci pensano, ma le pagliette utilizzate per pulire la griglia possono essere molto pericolose: controllare che nessun residuo di metallo sia rimasto sulla rete e possa penetrare nella carne quando la si appoggia è importantissimo.

Le regole dell’Istituto per pic-nic e grigliate sicure:

Ricorda l’igiene personale: le mani pulite sono un buon inizio. Mantieni il freddo: apri il meno possibile la borsa termica, porta con te molti “siberini”. La corretta marinatura solo prima: non utilizzare mai il liquido per condire la carne dopo cottura. Cuoci in profondità: ma non carbonizzare la superficie dei tuoi alimenti. Consuma subito o mantieni caldo: conservare a temperatura ambiente permette ai batteri di moltiplicarsi in fretta. Pulisci bene la griglia: ma controlla che non ci siano corpi estranei metallici. Lava frutta e verdura con acqua potabile: quella del torrente potrebbe non esserlo.

Ultima modifica: 17 luglio 2018