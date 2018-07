Si è svolta oggi, presso la sede di Protezione civile in Corso Marche, la cerimonia di consegna dei mezzi che il Piemonte ha messo a disposizione alla Regione Sardegna nell’ambito della campagna antincendi boschivi 2018.

All’incontro sono intervenuti l’assessore alla Protezione civile e Antincendi boschivi, Alberto Valmaggia, il direttore dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna, Vittorio Molè, i volontari del Corpo Antincendi boschivi del Piemonte, rappresentati dall’ispettore generale Sergio Pirone.

La convenzione prevede che la Regione Piemonte fornisca alla Sardegna un contingente di automezzi antincendi boschivi della colonna mobile regionale in un’ottica di collaborazione interregionale, promossa anche dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.

“Il prezioso servizio che il sistema di Protezione civile piemontese assicura per la tutela dei suoi cittadini è ormai una certezza di cui andare fieri. Essere inoltre di aiuto alle altre regioni italiane, soprattutto in periodi di maggiore emergenza, ci riempie ancora più di orgoglio. I nostri uomini prima, ma anche i nostri mezzi, sono e saranno sempre in prima fila, garantendo la propria professionalità in Piemonte ma anche pieno sostegno ai cittadini.”- commenta l’assessore Valmaggia.

“Ringrazio la Regione Piemonte di questa collaborazione- afferma Donatella Spano, assessora della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna -. È una pratica virtuosa nello spirito del Sistema di Protezione civile nazionale, che consente alla Sardegna di rafforzare l’assetto dello schieramento antincendi in attesa dell’arrivo dei nuovi mezzi acquistati ma non ancora consegnati”.

Nel dettaglio, il Piemonte ha messo a disposizione tre autoveicoli operativi, Land Rover 110 Crew Cab, con modulo antincendi boschivi da 420 litri.

Tutte le spese di trasporto dei mezzi, durante il loro periodo di permanenza sull’isola, e il ripristino delle condizioni d’uso nelle quali sono stati consegnati, sono interamente a carico della Regione Sardegna.

Il Piemonte, su richiesta del Dipartimento, anche quest’anno collabora attivamente sul territorio nazionale alla campagna antincendi boschivi 2018 in Puglia e in Sicilia, pur garantendo la piena funzionalità del Sistema ad operare nel territorio piemontese in caso di necessità.

