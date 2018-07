La Città di Torino ha deciso di aderire, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Circolo dei Lettori. “Una scelta – spiega l’assessora alla Cultura, Francesca Paola Leon – che ci consente di continuare a lavorare congiuntamente, in modo più efficace e coordinato, con la Regione Piemonte, fino ad oggi socio unico della Fondazione Circolo dei Lettori, all’organizzazione delle prossime edizioni dell’annuale appuntamento con l’editoria italiana e internazionale. L’obiettivo di mantenere il posizionamento acquisito dal Salone Internazionale del Libro nel corso della sua lunga storia e consolidato nelle due ultime edizioni, la fama che gli riconosce la comunità culturale internazionale, ha bisogno – aggiunge Leon – di una organizzazione stabile e condivisa dagli enti promotori, in grado di coinvolgere tutta la filiera che ruota intorno al libro e alla promozione della lettura”.

L’ingresso della Città nella Fondazione Circolo dei Lettori permetterà anche di integrare le attività di promozione della lettura condotte dall’Amministrazione comunale tramite il sistema bibliotecario e i partner con cui abitualmente lavora.

Il percorso individuato prevede la condivisione di un protocollo di intesa tra Regione e Comune di Torino e Circolo dei Lettori, che indica la decisione di organizzare la manifestazione in capo al circolo del Lettori e le tappe per giungere all’adesione della Città in qualità di socio alla Fondazione Circolo. Lo stesso protocollo definirà le risorse che verranno stanziate nel prossimo triennio da Città di Torino e Regione Piemonte.

