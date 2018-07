La Città di Torino e la polizia municipale rendono note le strade dove sono posizionati gli autovelox a Torino nella settimana da lunedì 23 a sabato 28 luglio 2018

Lunedì 23 Luglio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Moncalieri, Corso Orbassano, Corso Casale, Corso Francia

Martedì 24 Luglio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Moncalieri, Corso Orbassano, Corso Casale, Corso Francia

Mercoledì 25 Luglio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Moncalieri, Corso Orbassano, Corso Casale, Corso Francia

Giovedì 26 Luglio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Moncalieri, Corso Orbassano, Corso Casale, Corso Francia, Corso G. Cesare, Corso Vercelli, Via Botticelli,

Lungo Stura Lazio, Strada S. Mauro

Venerdì 27 Luglio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Moncalieri, Corso Orbassano, Corso Casale, Corso Francia

Sabato 28 Luglio 2018

Via Pietro Cossa, Corso Potenza, Corso Don Luigi Sturzo, Corso Moncalieri, Corso Orbassano, Corso Casale, Corso Francia

IMPIANTI FISSI VELOX – in ottemperanza al Decreto M.I.T. 282 del 13/06/2017

C.so Unità d’Italia n.96/A – in funzione dal 01 AGOSTO 2013

Misuratore di Velocità KRIA-Mod.T-EXPEED v 2.0 –Omologato da Decreto M.I.T. 5298 del 27/10/2011- Certificati di Taratura n. LAT 101 B117-B118-B119-B120_2018 ACCR _VX

emessi dalla Ditta TESI s.r.l. con sede in Zona Industriale Castelnuovo n.242/B- Subbiaco ( AR) abilitata c/o Accredia, del 01/06/2018.

Direzione Centro Città – civico n. 96/A FR EST

URV n. 2037 UEL 00159 –Taratura LAT 101 B 120­_2018_ACCR_VX del 01/06/2018

URV n. 2038 UEL 00158 –Taratura LAT 101 B118 ­_2018_ACCR_VX del 01/06/2018

Direzione Tangenziale – civico n. 96/A FR

URV n. 2035 UEL 00156 –Taratura LAT 101 B117­_2018_ACCR_VX del 01/06/2018

URV n. 2036 UEL 00157–Taratura LAT 101 B119­_2018_ACCR_VX del 01/06/2018

L’Impianto di C.so Unità d’Italia 96/A come disposto al Capo 5 del Decreto MIT 282/17 è stato sottoposto alle Verifiche di Funzionalità in data 08 e 25 Giugno 2018, come da Verbali di verifiche agli Atti di questo Ufficio di PM.

C.so Regina Margherita n. 401/A in funzione dal 15 MARZO 2018

Misuratore di Velocità EnVES EVO MVD 1605 – Omologato da Decreto M.I.T. 4020 del 21/06/2017 – Certificati di Taratura n. LAT 105 UOD_ FR _VEL 009_010_011_012 emessi da Laboratorio LAMI c/o Università degli Studi di Cassino abilitato c/o Accredia il 06/02/2018.

Direzione Centro Città -civico n. 401AFR

– Corsia di Marcia – URV n.2952A- Taratura Lat.105UOD_ FR_VEL _ 011/18

– Corsia di Sorpasso /SorpassoVeloce-URV n.29524-Taratura Lat.105 UOD_FR_VEL_009/18

Direzione Tangenziale -civico n.401AFRN

– Corsia di Marcia-URV n. 2956C-Taratura Lat.105 UOD_FR_VEL_010/18

– Corsia di Sorpasso/ Sorpasso Veloce-URV n. 2954A-Taratura Lat.105 UOD_FR_VEL_012/18

Ultima modifica: 22 luglio 2018