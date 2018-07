A stretto giro, dopo l’annuncio della morte di Sergio Marchionne, sono arrivate le prime dichiarazioni delle cariche istituzionali, che pubblicheremo aggiornando questo articolo man mano che arriveranno.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte

Chiara Appendino, sindaca di Torino

Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino

Ricordo quando sono andato a visitare la Maserati di Grugliasco. Lui è arrivato in elicottero apposta con Elkann per farmi da guida. È stata una visita interessante e bella. Non era solo un manager, ma aveva una grande umanità verso gli operai. Non voglio dare giudizi pro o contro, in questo momento come prete voglio pregare per lui affinché venga accolto nel regno di Dio. Bisogna trarre un insegnamento, una morte improvvisa, come è scritto nel Vangelo non sapete ne l’ora ne il giorno, state pronti perché sarete chiamati. Ci sarà un momento in cui sarete chiamati.