Ostensione della Sindone solo per un giorno e solo per circa duemila giovani. Succederà il 10 agosto 2018 quando si concluderà un pellegrinaggio multiplo che dal Monginevro e dal Cervino, da Crea, Mondovì, le Alpi novaresi, Oropa radunerà oltre duemila giovani alla Venaria Reale, e di lì alla basilica di Maria Ausiliatrice e poi al Duomo. L’iniziativa è stata presentata il 25 luglio da mons. Nosiglia insieme con don Luca Ramello (Pastorale giovanile) e don Roberto Gottardo (Commissione Sindone): “Dalle montagne ai santuari della pianura i giovani delle 17 diocesi di Piemonte e Valle d’Aosta si preparano a camminare verso Torino e verso la Sindone, che «incontreranno» la sera del 10 agosto nella Cattedrale di Torino. I giovani saranno «accompagnati» da cammini di conoscenza del territorio e della Sindone stessa. Al termine della visita partiranno per Roma dove, insieme con tutti i giovani d’Italia, incontreranno papa Francesco”.

Ultima modifica: 25 luglio 2018