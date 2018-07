Il Comune di Torino avrebbe chiesto nuovi accertamenti sulla Ristorart Toscana, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto per la ristorazione scolastica nelle circoscrizioni 3 e 6 cittadine grazie soprattutto al clamoroso ribasso a 3,98 euro a pasto.

La ditta sarebbe infatti stata utilizzata come “schermo sociale” da un clan ‘ndranghetista nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto. La Ristorart si era aggiudicato l’appalto nel 2015 per la ristorazione del centro di accoglienza, poi subappaltato alla società che lo gestiva in precedenza. Società i cui vertici sarebbero stati arrestati poco dopo con l’accusa di aver agito per conto della ‘ndrangheta.

Sulla Ristorart non ci sono accuse dirette, ma pende un pesante avviso della Direzione Investigativa Antimafia, secondo la quale “sussistono elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi”. L’inchiesta è della prefettura di Prato.

Ultima modifica: 25 luglio 2018