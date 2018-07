“La Ristorart Toscana Srl rende noto che il Tar Toscana con decreto presidenziale 467 del 2018 ha ritenuto di dover accogliere l’istanza della medesima azienda, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato (interdittiva) e consentendo la prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento”. E’ quanto annuncia la Ristorart Toscana Srl in una nota dove aggiunge: “E’ solo un piccolo passo a tutela di 250 famiglie di nostri collaboratori e della nostra storia aziendale. Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga e difficile ma questa notizia è di buon auspicio nella prosecuzione della vicenda per la definizione della quale continuiamo a riporre, come sempre, completa fiducia nell’operato della giustizia”.

Ultima modifica: 30 luglio 2018