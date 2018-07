E’ stata proclamata questa mattina a Milano la nuova Riserva della Biosfera MAB “Ticino Val Grande Verbano”. Una grande area naturale e di biodiversità, con un patrimonio impagabile di servizi ecosistemici, culturali e sociali, che raggiunge nel complesso oltre 332.000 ettari di estensione a cavallo tra Piemonte e Lombardia. Un importante risultato che premia il lavoro della Riserva della Biosfera Valle del Ticino, che nel 2017 ha presentato una nuova candidatura per estendere l’area MAB sino al confine svizzero includendo l’intero ambito del Lago Maggiore, dei Comuni rivieraschi e il territorio afferente al Parco Nazionale della Val Grande e del Parco regionale del Campo dei Fiori.

“Un segno evidente della volontà del territorio di non perdere l’occasione di far parte di un circuito mondiale di luoghi di grande valore naturale e culturale, ma anche una risposta ai cambiamenti climatici e alla tutela delle acque di uno dei patrimoni ambientali più vasto d’Europa -dichiarano, in una nota congiunta, la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e il presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Fabio Dovana-. Per questo vogliamo ringraziare gli Enti parco che si sono spesi positivamente per questo risultato e ci auguriamo che il cappello dell’Unesco contribuisca a far sì che quest’area si affermi come polo d’eccellenza per lo sviluppo del turismo sostenibile e per la protezione della biodiversità. Per dare sostanza a questo riconoscimento è auspicabile inoltre che ora si lavori alla creazione di un unico parco interregionale con risorse certe da parte delle due Regioni coinvolte”.

Ultima modifica: 30 luglio 2018