Dopo il drammatico crollo a Genova del ponte Morandi sulla A10 che ha determinato decine vittime stanno continuando i lavori di ricerca dei superstiti.

Data la posizione del ponte il crollo avrà gravi conseguenze sulla viabilità stradale e ferroviaria.

La A10 Genova-Savona-Ventimiglia è chiusa per 2.3 chilometri in entrambe le direzioni tra il Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. Il traffico autostradale nel nodo di Genova è praticamente spezzato in due con forti ripercussioni sulla viabilità della A10 direzione Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto; sulla A12 Genova – Rosignano Marittima tra Genova Est e il Bivio per la A7 verso Genova; e sulla A7 tra Bolzaneto e la A10.

Sono in corso i provvedimenti italo-francesi per l’interdizione del transito dei veicoli pesanti diretti in Italia dalla Francia, al fine di agevolare le attività di soccorso in A10.

Per il traffico locale, non si consiglia di percorrere le autostrade ma di fruire della viabilità ordinaria secondo percorsi alternativi .

Per non congestionare la rete autostradale ligure in prossimità del nodo genovese, si consigliano i seguenti itinerari:

PER IL TRAFFICO IN USCITA DALLA FRANCIA E DALLA RETE STRADALE NORD-OVEST D’ITALIA, DIRETTO VERSO IL TIRRENO – TOSCANA: Ingresso dal confine di Stato di Ventimiglia – A10 fino interconnessione con A26 e, successivamente, A26 – D26 Predosa – Bettole – A7 – interconnessione con A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12);

Ingresso dal confine di Stato del Frejus – A32 – A21 – A7 e, successivamente, interconnessione con A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12);

Ingresso dal confine di Stato del Monte Bianco – A5 – A26 – A21 – A7 e, successivamente, interconnessione con A12 (o, in alternativa per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12), o in alternativa A5 – A55 – A21 – A7 e, successivamente, interconnessione con A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12);

PER IL TRAFFICO IN USCITA DALLA FRANCIA E DIRETTO VERSO IL CORRIDOIO ADRIATICO: Ingresso dal confine di Stato di Ventimiglia – A10 fino interconnessione con A6 e, successivamente, A6 – A21 – A1 – A14;

PER IL TRAFFICO DA VENTIMIGLIA E DIRETTO VERSO MILANO E VERSO LE LOCALITA’ INTERCETTATE DALLA A4 TO-MI O DALLA A21 TO-PC: A10 fino interconnessione con A6 e, successivamente, A6/A4 o A21 a seconda della destinazione.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Linea Genova Piazza Principe – Arquata Scrivia nelle direzioni Torino e Milano: circolazione attiva ma rallentata, con ritardi medi di 60 minuti con punte massime fino a 120, e alcune cancellazioni di treni regionali.

Linea Genova – Savona – Ventimiglia: circolazione attiva.

Linea Ovada – Genova Piazza Principe: circolazione ancora sospesa fra Genova Borzoli e Genova Piazza Principe. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Ovada e Genova Voltri.

Nelle stazioni del nodo di Genova, Torino e Milano è stato potenziato il servizio di informazione e assistenza di Trenitalia e di Protezione Aziendale FS in supporto ai viaggiatori.

Ultima modifica: 14 agosto 2018