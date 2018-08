Era in vacanza in Sardegna e stava facendo la fila al pronto soccorso di Alghero per il “triage” (verifica delle urgenze) quando, per cercare di saltarla, ha cercato di spacciarsi per un deputato.

Solo che lui (ammesso e non concesso che essere un parlamentare fosse una motivazione valida per eludere la fila) deputato non lo era. Tutt’altro.

L’uomo, 45enne torinese con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato denunciato per usurpazione di titoli ed onori da parte degli agenti del Commissariato di Alghero.

E dire che a chiamare gli agenti era stato proprio il 45enne, imbufalito per l’attesa: “Sono un deputato, fatemi passare davanti saltando la fila”, continuava a ripetere all’infermiere del Pronto soccorso di Alghero aspettando l’arrivo degli agenti.

Che, giunti giunti sul posto hanno verificato che il 45enne piemontese nel passato aveva avuto a che fare in qualche modo con il Parlamento. Nel 2013, venuto in possesso di un Ipad di un ex parlamentare – ora deceduto – aveva cercato di estorcere una somma di danaro, minacciando di cancellare la memoria del dispositivo e di rivenderlo.

In quella occasione il 45enne era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Varese.

Ultima modifica: 22 agosto 2018