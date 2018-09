Creare un turismo d’impresa ecosostenibile, comunicare l’identità culturale di un territorio attraverso la promozione delle attività agricole, industriali, commerciali e artigianali attente alla qualità e alla sostenibilità, conoscere e visitare alcune delle eccellenze agricole, artigianali e industriali piemontesi.

Questi gli obiettivi del progetto Eco&Eco Eccellenze Green Piemonte – Tour 2018 che viene presentato venerdì 21 settembre alle 11 presso la Casa dell’Ambiente, in Corso Moncalieri 18 a Torino.

Eco&Eco Eccellenze Green Piemonte – Tour 2018 è un progetto dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro onlus, nasce nel 2017, anno dichiarato dall’Onu “Anno Internazionale del turismo sostenibile per lo Sviluppo”. L’idea centrale è quella di promuovere un turismo di impresa ecosostenibile, volto a comunicare l’identità culturale del territorio piemontese rivelando ai visitatori in modo inedito come la qualità e la sostenibilità siano due facce della stessa medaglia.

I tour

Come? L’iniziativa si compone di tre itinerari tematici nei quali è possibile visitare le 16 aziende selezionate per questa edizione 2018 tra le eccellenze green del Piemonte.

Dal tessile all’enogastronomia, dall’energia al birdwatching, i percorsi guidati consentono di entrare direttamente in contatto con le imprese produttive che hanno fatto della sostenibilità ambientale uno dei loro punti di forza: industrie, aziende agricole, centri di ricerca e di servizi.

I percorsi sono aperti gratuitamente a tutti gli interessati, giornalisti, imprenditori, manager aziendali, artigiani, cooperative e liberi professionisti, ma anche studenti (universitari e di istituti superiori), ricercatori, dottorandi e docenti.

Il programma. Le aree tematiche e le date

1- Tra tessile biellese ed enogastronomia monferrina:

28 settembre: l’intera giornata è dedicata al tessile biellese dalle 10 alle 12 sarà possibile visitare la Felice de Palma, dalle 13 alle 15 la Tollegno 1900 e dalle 16 alle 18 la Fratelli Piacenza

29 settembre: intera giornata nel Monferrato astigiano con l’azienda F.lli Durando

30 settembre: si rimarrà nel Monferrato, ma in provincia di Alessandria, nella terra del Gavi dall’azienda La Cedraia

2- Riso, vino e natura nel vercellese

5 ottobre: tutto il giorno sarà dedicato al mondo del riso e alla sua storia grazie alla Cascina Oschiena, visita programmata dalle 10 alle 13, e all’azienda Fiore Paola che si visiterà nel pomeriggio dalle 15 alle 18.

6 ottobre: nel cuore della Baraggia, alla scoperta del riso solidale e del castello di Rovasenda accompagnati da personaggi storici, grazie alla Rovasenda Maria Biandrate, la visita alla cascina è prevista dalle 10 alle 12. Nel pomeriggio ci si sposterà alla Cascina La Noce (16-18).

7 ottobre: dalle 10 alle 12 visita all’azienda agricola Petrini, che insieme a Skua Nature, faranno vivere un’esperienza di birdwatching. Nel pomeriggio (ore 15-18) ci si dedicherà al mondo del vino dall’azienda Santa Clelia.

3- Scienza e tecnologia torinese

12 ottobre: dalle 9 alle 12 si affronterà il tema energia all’Acea Pinerolese, nel pomeriggio ci si dedicherà alla scienza all’Environment Park.

13 ottobre: alle 10 visita all’Allegro Natura per scoprire il processo produttivo di detersivi biologici ed ecologici, mentre nel pomeriggio sarà possibile visitare a prezzo ridotto il Museo A come Ambiente

14 ottobre: visita al Monviso Institute dalle 14 alle 16

Le date

Le visite si terranno nei week-end di settembre e ottobre 2018:

28, 29 e 30 settembre – 5, 6 e 7 ottobre – 12, 13 e 14 ottobre.

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria. La visita al Museo A come Ambiente è a pagamento a tariffa ridotta.

Intervengono

Mario SALOMONE, Presidente dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus

Marta PARODI, Settore progettazione strategica e green economy Regione Piemonte

Raffaella PAGANO, Ufficio tutela e valorizzazione della Biodiversità e inFEA Provincia di Vercelli

Fiorenzo FERLAINO, Dirigente di ricerca IRES Piemonte

Elena PAGLIARINO, Ricercatrice IRCrES CNR

Mauro ROSSETTI, Direttore Associazione Tessile e Salute Biella

Info: segreteria@ecoandecopiemonte.it – www.ecoandecopiemonte.it

Ultima modifica: 14 settembre 2018