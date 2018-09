Due start up pre-incubate negli uffici di I3P-Treatabit del Politecnico di Torino hanno trovato il terreno perfetto per integrarsi e crescere, realizzando un doppio prodotto di grand eutilità medica.

DoctorTag ha ideato e realizzato una CARD (con chip NFC) su cui ogni utente può inserire una propria cartella Medica e di Emergenza Certificabile da un Medico. La visualizzazione avviene da smartphone anche in assenza totale di rete telefonica e dati (off-line). Ad ogni utente è collegato un Centro Servizi 4.0 che permette alla Farmacia di comunicare info e promo via notifiche push e di erogare servizi complementari (varie analisi, rilevamento valori pressori, …).

SOS Farma è il primo servizio di informazione scientifica, acquisto e consegna a domicilio di Farmaci, legale e con Farmacie online approvate dal Ministero della Salute. Attraverso il sito web, le due App per iOS e Android o il numero gratuito, il paziente ha la possibilità di informarsi sulla sua salute, chiedere consiglio al proprio farmacista, acquistare e farsi consegnare tutti i prodotti comodamente a casa.

Importante la collaborazione tra SOS Farma e il comitato locale di Piossasco (Torino) della Croce Rossa Italiana che si occuperà della gestione delle consegne su gran parte dell’area metropolitana di Torino.

I3P-Treatabit ha facilitato i contatti tra le due start-up, permettendo loro di realizzare l’integrazione tra i rispettivi prodotti, arrivando così a realizzare uno strumento unico che rende la Farmacia SMART e innovativa, ma ancor di più permette ai suoi pazienti di valorizzare i servizi sempre ed ovunque attraverso il telefono o una semplice CARD.

Lo scopo di SOS Farma e Doctor Tag è mettersi a fianco di medici, farmacisti e scienza per dare al cittadino tutti gli elementi per prendere delle scelte davvero consapevoli e mantenersi sempre in salute.

Ultima modifica: 17 settembre 2018