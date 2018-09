Sabato 22 e domenica 23 settembre torna a Savigliano la Festa del pane, l’evento organizzato dall’Ente Manifestazioni in collaborazione con il Comune di Savigliano, che ogni due anni celebra l’alimento principe della nostra tavola.

Giunta alla decima edizione, anche quest’anno la festa è occasione di scoperta e divertimento per ogni età, un curioso viaggio nella storia del pane, l’alimento che più di ogni altro rappresenta lo spirito della famiglia italiana, che solletica palato e intelletto.

Per tutto il weekend il centro storico della città si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto per ospitare espositori commerciali, forni, eventi, laboratori e degustazioni, tutti accomunati dalla riscoperta dell’arte panificatoria. Insomma, pane per tutti i denti e per tutti i sensi, da guardare, assaggiare, impastare, raccontare e ascoltare.

Due le piazze palcoscenico della kermesse dedicata al pane: Piazza del Popolo e Piazza Santa Rosa.

Piazza del Popolo è l’hub della festa, un laboratorio a cielo aperto con un’area adibita a deposito farine, l’area forni e una panetteria dove i più golosi possono trovare un’ampia scelta di specialità locali e regionali.

Sempre in piazza del Popolo viene allestita un’area espositiva con oltre cinquanta aziende e produttori di farina, pane, biscotti e prodotti da forno, confetture e succhi di frutta, olio extravergine, miele e derivati, formaggi e salumi di produzione artigianale, cioccolato, vini, provenienti da tutto il Piemonte, dalla Toscana, dalla Sicilia, dal Trentino e dalla Calabria.

Immancabile l’area dedicata allo street food, con prodotti di cucina tipica piemontese e non solo: il pubblico qui può assaggiare la farinata ligure, la focaccia di Bra, primi piatti piemontesi, risotto ai frutti di mare, formaggi alla piastra, il panino con la porchetta, le olive ascolane, il panino con i lampredotti, gli hamburger, la friciula piemontese, bomboloni, krapfen e crepes; completano l’offerta 4 birrifici artigianali.

